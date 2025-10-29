Quella della giustizia è una riforma «epocale, necessaria, storica», che, a differenza di quello che va propagandando la sinistra, «non è contro i magistrati, ma per i magistrati». A partire dal fatto che li libererà «dal potere cancerogeno delle derive correntizie », rimettendo al centro i meriti professionali e la libertà troppo spesso compressi dalle affiliazioni. Alla vigilia dell’approvazione definitiva al Senato, attesa per domani, ne abbiamo parlato con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Che ricorda anche un dato “biografico” di questa destra di governo, centrale per capire lo spirito con cui è stata affrontata la riforma: «Noi siamo figli di una generazione che ha assunto l’impegno politico anche sull’onda emotiva dei crateri di Capaci e via D’Amelio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Siamo cresciuti nel nome di Falcone e Borsellino: la riforma libera la giustizia dalla politica». Parla Delmastro