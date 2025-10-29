2025-10-29 12:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Per Josep Martinez La mattina del 28 ottobre 2025 sarà ricordata per sempre, dopo quella del portiere spagnolo dell’Inter ha investito un uomo di 81 anni che era su una sedia a rotelle, mettendo fine alla sua vita. Un oltraggio che, Secondo le prime indicazioni Sembra che si sia trattato di un fatto “accidentale”: pare che la vittima abbia invaso la corsia in cui transitava il portiere. Dal primo momento i compagni che passavano sul luogo degli eventi si fermavano e Hanno capito la gravità della situazione secondo la Gazzetta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Siamo con lui, lo conosciamo molto bene"