Si schianta con un’auto rubata in via Bixio | si dichiara 17enne ma l' esame auxologico dice che è maggiorenne

Lunedì sera, intorno alle 22.30, una volante è intervenuta in via Bixio a Como in supporto a una pattuglia della polizia locale di Como per un incidente autonomo: una Volkswagen Golf si era schiantata contro un muro. Al volante c’era un cittadino tunisino, irregolare e senza fissa dimora, che è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

