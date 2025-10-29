Si rompe un tubo fuga di gas in piazza | evacuati i negozi la banca e il McDonald' s

Il peggio è passato e nessuno si è fatto male, ma è stata una giornata parecchio complicata quella vissuta da residenti e avventori di Piazza Vittoria. A partire dalla tarda mattinata di martedì, infatti, è stata ordinata la completa evacuazione di gran parte (almeno 3 piani) del parcheggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Camion rompe un tubo del gas a Castellazzo: in corso la riparazione - X Vai su X

Buongiorno a tutti nel weekend si rompe il tubo flessibile del rubinetto con doccetta estraibile e inizia la ricerca del pezzo di ricambio tutta la mattina a girare tra ferramenta e i grandi store per la casa niente questo tubo non si trova..... Ormai stanco di girare a v Vai su Facebook

Si rompe un tubo durante i lavori e c’è una fuga di gas a Roma: cittadini evacuati e strada chiusa - I vigili del fuoco sono intervenuti in via di Grotta Gregna per riparare una perdita di gas, causata da lavori alla rete elettrica che hanno danneggiato ... Secondo fanpage.it

Cortina, benna trancia un tubo: fuga di gas in centro - Attimi di apprensione ieri nel tardo pomeriggio e fino a tarda sera per una fuga di gas tra via Maion e via Verocai a Cortina: durante uno scavo la benna della ruspa della ... Lo riporta ilgazzettino.it

Fuga di gas, evacuata una scuola elementare - È successo in via Mentana a Baranzate nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Si legge su milanotoday.it