Si rinnova la rete del gas metano Intervento da 1,8 milioni di euro

La frazione di Malmantile al centro di un cantiere per rinnovare la rete gas metano. L'intervento, a cura di Centria Srl, prenderà il via il 3 novembre e sarà portato avanti in diversi lotti. Prevede la sostituzione di quasi tutta la rete: interesserà l'intero borgo per circa 4.205 metri lineari di condotte da sostituire e circa 262 allacciamenti che verranno rifatti per un totale di circa 500 utenze attive. Il costo dell'opera ammonta a 1,8 milioni di euro, interamente a carico di Centria. Il primo step interesserà, dal 3 novembre al 3 febbraio, la zona industriale, da via Poggio alla Malva fino all'ingresso della frazione e a via di Gello.

