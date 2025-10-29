Si ribalta con l’auto 30enne in ospedale
Brutto incidente per le strade di Brugherio nel tardo pomeriggio di ieri, 28 ottobre. Un 30enne infatti è finito in ospedale in codice rosso a seguito di un sinistro avvenuto in viale Lombardia che lo ha visto ribaltarsi con l’auto.Il fattoL’impatto è stato decisamente violento, tanto da lasciare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
