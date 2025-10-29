Si riapre il sipario al teatro L’Idea di Sambuca | in scena Novecento di Baricco

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per cominciare la nuova stagione teatro comunale L’Idea a Sambuca di Sicilia, che dal 9 novembre riaprirà le sue porte al pubblico con un cartellone ricco di appuntamenti tra prosa e musica. Dieci spettacoli teatrali e sette concerti animeranno i prossimi mesi con un programma che attraversa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

