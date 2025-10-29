Si riapre il sipario al teatro L’Idea di Sambuca | in scena Novecento di Baricco

Sta per cominciare la nuova stagione teatro comunale L’Idea a Sambuca di Sicilia, che dal 9 novembre riaprirà le sue porte al pubblico con un cartellone ricco di appuntamenti tra prosa e musica. Dieci spettacoli teatrali e sette concerti animeranno i prossimi mesi con un programma che attraversa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Riapre il sipario sulla stagione teatrale atessana 2025- 2026. ? Un progetto dell’ Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura, in sinergia con la Stefano Francioni Produzioni, che porterà in Atessa grandi nomi e artisti emergenti per una stagione Vai su Facebook

Teatro: NTFI, Napoli e la Campania alzano il sipario - Napoli e la Campania alzano il sipario: dall'8 giugno per 37 giorni, con oltre 150 eventi (60 le prime con 18 debutti internazionali) e 800 artisti in scena, lo spettacolo sarà ovunque, e per tutti. Riporta ansa.it