Si presenta a casa dell'ex con la scusa di parlarle poi la violenta e la riprende col cellulare | arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Riesi (Caltanissetta) per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna. La donna ha denunciato tutto alle autorità, facendo partire le indagini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'uomo avrebbe abusato dell'ex e ripreso la violenza con il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CASA CAMERINI PRESENTA... I 7 GIORNI DELLA ZUCCA! Dal 28 ottobre al 2 novembre preparati a vivere una settimana all’insegna dei sapori d’autunno Ale, con la sua splendida zucca berrettina, annuncia l’arrivo di piatti speciali fuori carta che cele Vai su Facebook

Si presenta a casa dell’ex con la scusa di parlarle, poi la violenta e la riprende col cellulare: arrestato - Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Riesi (Caltanissetta) per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna ... Come scrive fanpage.it

Va a casa dell'ex con la scusa di dover prendere delle cose, la minaccia e aggredisce: 49enne arrestato - Va a casa della ex, violando il divieto di avvicinamento, con la scusa di prendere alcune cose che aveva lasciato ma una volta dentro l'abitazione l'ha aggredita e minacciata. Segnala ilgazzettino.it

Cagliari, si presenta sotto casa della ex e la minaccia con un coltello in mano: arrestato - Si è presentato sotto casa della sua ex, minacciandola con frasi ingiuriose e con un coltello in mano. Secondo unionesarda.it