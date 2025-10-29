Si laurea con DSA | Ricordo i 6 dislessici e le mani che cancellavano in fretta la lavagna PDP necessario anche all’università La storia di Deborah

Deborah ha 24 anni, è originaria della Sicilia e si è trasferita a Roma per iniziare il suo percorso universitario in Infermieristica presso l’Università Sapienza. Proprio a Roma, nelle giornate del 22 e 23 settembre, ha sostenuto le prove finali, conseguendo il diploma di laurea e ottenendo l’abilitazione all’esercizio della professione infermieristica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

