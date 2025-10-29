Si è tagliato l’addome cadendo sulla vetrina di un negozio | la morte incomprensibile del giocatore di futsal Ernest Queralt

È morto Ernest Queralt Besora, capitano del Tecnovit Alforja Futbol Sala, squadra spagnola di calcio a 5. Il calciatore è deceduto a 38 anni dopo essere finito contro la vetrina di un negozio di libri, finita in frantumi. Accidentalmente una scheggia di vetro gli ha trafitto l’addome e – nonostante sia stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Tarragona – è morto poche ore dopo il suo arrivo nel centro ospedaliero. Una morte che i media locali definiscono “incredibile”, parlando di un decesso avvenuto “ in modo incomprensibile”. Queralt, giocatore molto conosciuto nel futsal catalano, sabato mattina stava passeggiando per le strade di Reus, comune vicino ad Alforja, ma accidentalmente è finito contro la vetrina di una libreria, in circostanze ancora ignote e sulle quali sta indagando la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

