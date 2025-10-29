Si è staccato e lo ha schiacciato Sandro è morto così spaventoso | scena agghiacciante

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia ieri in via Monfalcone, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. A perdere la vita è stato Sandro Marzetti, 64 anni, residente a Centobuchi di Monteprandone, vittima di un incidente sul lavoro che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava operando a circa quattro metri d’altezza all’interno di un cestello elevatore fissato al braccio di una gru. Per cause ancora in corso di accertamento, il meccanismo avrebbe ceduto improvvisamente. In pochi istanti il cestello si sarebbe staccato dal braccio metallico, precipitando al suolo e trascinando con sé l’operaio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

