Si è spiaggiata in Australia una bottiglia con messaggi di soldati della Prima guerra

Deb Brown stringe tra le mani una vecchia bottiglia di Schweppes arenatasi sulla spiaggia australiana di Esperance. All'interno sono stati trovati messaggi scritti da soldati impegnati nella Prima guerra mondiale più di un secolo fa. "Mio marito Peter e mia figlia Felicity - racconta la donna - stavano raccogliendo spazzatura in spiaggia quando hanno visto una bottiglia che galleggiava sulla battigia. Felicity l'ha raccolta e ha detto: 'contiene dei messaggi, faremmo meglio a portarla a casa'". Detto, fatto. "E' una bottiglia molto bella, di vetro molto spesso - continua Deb Brown. - Dei messaggi non capiamo una parola ma è tutto molto emozionante, siamo contenti di averla trovata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

