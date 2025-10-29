Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto | 4 ore per convincerlo a desistere

ATTIMI DI PAURA. È successo martedì 28 ottobre a Ponte San Pietro, il 41enne poi ha desistito ed è stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistere

News recenti che potrebbero piacerti

Si cosparge di benzina durante lo sfratto e minaccia di darsi fuoco - X Vai su X

In via San Clemente, a Ponte San Pietro. Quando gli hanno notificato lo sfratto, un 41enne si è cosparso di benzina con un accendino in mano Vai su Facebook

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistere - È successo martedì 28 ottobre a Ponte San Pietro, il 41enne poi ha desistito ed è stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Segnala ecodibergamo.it

Ponte San Pietro, gli notificano lo sfratto, si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco. Dopo 4 ore di trattativa, i carabinieri lo convincono a desistere - L'uomo, 41 anni, è stato portato in ospedale per una visita psichiatrica ... Da msn.com

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco durante lo sfratto, forze dell’ordine evitano il peggio - L’esperto negoziatore, affiancato dal Comandante di Stazione, ha avviato un colloquio progressivo e strutturato, volto a ridurre gradualmente il rischio, con obiettivi intermedi di messa in sicurezza ... bergamonews.it scrive