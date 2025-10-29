Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco durante lo sfratto forze dell’ordine evitano il peggio

Ponte San Pietro. Per evitare il peggio ci sono volute quattro ore di trattativa. Martedì mattina, 28 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro sono intervenuti in supporto dell’Ufficiale giudiziario e della Polizia Locale in via San Clemente per l’esecuzione di uno sfratto nei confronti di un 41enne di origine romena già noto alle forze dell’ordine. Al momento della notifica del provvedimento, l’uomo si è cosparso di benzina (circa 2–3 litri prelevati da una tanica da 5 litri), ha impugnato un accendino e ha minacciato di darsi fuoco insieme all’abitazione. L’intera scena si è svolta all’interno dell’appartamento, in un ambiente chiuso saturo di vapori di carburante, circostanza che avrebbe potuto provocare una deflagrazione mettendo in serio pericolo l’incolumità degli operatori e dei presenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

