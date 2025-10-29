Si cosparge di benzina durante lo sfratto e minaccia di darsi fuoco

Un altro tragico episodio legato a uno sfratto, fortunatamente terminato senza drammatico epilogo. Un uomo di 41 anni si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco insieme all'abitazione di fronte all'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto esecutivo. È successo a Ponte San. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si cosparge di benzina durante lo sfratto e minaccia di darsi fuoco - X Vai su X

Il presidente Trump ha pubblicato su Truth un video realizzato con l’AI in risposta alle recenti proteste “No Kings” in diverse città degli Stati Uniti. Il video ritrae il tycoon a bordo di un jet, dal quale cosparge di un liquido marrone i manifestanti Vai su Facebook

Riceve lo sfratto esecutivo, disperato si cosparge di benzina minacciando di darsi fuoco - Ponte San Pietro, accendino in mano in un ambiente saturo di vapori di carburante. Segnala ilgiorno.it

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistere - È successo martedì 28 ottobre a Ponte San Pietro, il 41enne poi ha desistito ed è stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica. ecodibergamo.it scrive

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco durante lo sfratto, forze dell’ordine evitano il peggio - L’esperto negoziatore, affiancato dal Comandante di Stazione, ha avviato un colloquio progressivo e strutturato, volto a ridurre gradualmente il rischio, con obiettivi intermedi di messa in sicurezza ... Scrive bergamonews.it