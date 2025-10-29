Si è concluso il progetto “Life”, promosso dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, nato con l’obiettivo di sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni sul tema della tossicodipendenza. Un percorso biennale che ha coinvolto 100 scuole in tutta Italia, con iniziative mirate a promuovere una riflessione sugli effetti delle sostanze stupefacenti sulla salute fisica e psichica e sull’importanza della prevenzione precoce. Secondo la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025 (dati 2024), quasi 910. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Si conclude il progetto “Life” del MOIGE: due anni di prevenzione e consapevolezza contro la dipendenza da droghe e alcol