Premessa pratica da annotare pre allenamento: provare a tenere una posizione, a mantenere la tensione, a sentire il corpo che lavora e si stabilizza. E, surprise surprise, il bello è che puoi farlo praticamente ovunque, spesso senza attrezzi, e con risultati che vanno oltre la semplice estetica. Se cerchi un allenamento ideale per gambe, braccia, addominali che lavori con efficacia senza far saltare le articolazioni, gli esercizi isometrici sono una delle scelte più intelligenti e praticabili in voga ora. In un'era in cui il fitness è sempre più non solo una questione di estetica ma di benessere e movimento sostenibile, l'isometria calza perfettamente.

© Amica.it - Si chiamano isometrici e sono un metodo statico per attivare i muscoli