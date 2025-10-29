Si cerca urgentemente un’adozione per due cagnolone in canile dopo la morte della loro giovane mamma
Sono finite in canile a luglio, quando la loro giovane mamma umana è deceduta, a causa di un terribile male. Avevano un nome, una vita tranquilla e felice. Vivevano in casa, godevano di spazi comodi, di un divano e di tante coccole. Ma da qualche mese tutto questo è finito e si sono ritrovate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Non è un cane corso ma una dogo argentino che necessita Urgentemente di casa Onda giovane dogo argentino di quasi tre anni?, chippata, vaccinata e sterilizzata, negativa malattie mediterranee si trova in Sicilia provincia di Siracusa cerca ur - facebook.com Vai su Facebook