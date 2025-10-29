Si apre la portiera e cade dal furgone in corsa | 52enne in gravi condizioni

Attimi di paura ieri pomeriggio nel cuore della Vallarsa, a Matassone, dove un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un furgone in movimento lungo la strada provinciale 89. L’incidente è avvenuto poco dopo le due, nei pressi della chiesa del paese, davanti agli occhi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

