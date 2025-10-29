Si apposta vicino al portone e terrorizza la madre | arrestato

Si apposta sul pianerottolo e aggredisce verbalmente la madre. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 32enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per violazione del provvedimento e inosservanza delle prescrizioni connesse all’utilizzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it