Si apposta vicino al portone e terrorizza la madre | arrestato
Si apposta sul pianerottolo e aggredisce verbalmente la madre. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 32enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per violazione del provvedimento e inosservanza delle prescrizioni connesse all’utilizzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Era il 1984 quando, durante il volo Parigi-Londra, l'attrice inglese Jane Birkin lamentava col vicino di posto la difficoltà di trovare una borsetta che sposasse la logica dell'eleganza con le sue esigenze di giovane madre. Come il caso, a volte, può decidere la st Vai su Facebook