Si apposta vicino al portone e terrorizza la madre | arrestato

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apposta sul pianerottolo e aggredisce verbalmente la madre. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 32enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per violazione del provvedimento e inosservanza delle prescrizioni connesse all’utilizzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

