Si alza il sipario di Marche Teatro | Il birraio di Preston apre la prosa Duecento appuntamenti ad Ancona

La nuova Stagione di prosa e danza 20252026 del Teatro delle Muse di Ancona, firmata Marche Teatro con la direzione di Giuseppe Dipasquale è un viaggio nel Novecento che mescola memoria e attualità, grandi autori e nuove voci, nel segno di un teatro che riflette, emoziona. STAGIONE PROSA E DANZA Sessantuno appuntamenti, venti titoli, quattro produzioni Marche Teatro e un filo conduttore che attraversa un secolo di letteratura e pensiero: “900venticinque – d’annate ricorrenze”.. Dal 5 al 9 novembre si apre il sipario con Il birraio di Preston di Andrea Camilleri, nell’anno del centenario dalla nascita dell’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
