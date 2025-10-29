Si allarga l' inchiesta sull' urbanistica indagini su Dg del comune per turbativa

Milanotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allargano le indagini sullurbanistica. La procura di Milano sta svolgendo approfondimenti anche per l’ipotesi di reato di turbativa d’asta per l'aggiudicazione di immobili e aree della città, oltre che per corruzione e lottizzazione abusiva.Il fatto è emerso in uno dei ricorsi presentati dai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

allarga inchiesta sull urbanisticaInchiesta Urbanistica a Milano, indagine anche per turbativa d’asta: nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici - Si allarga la maxi inchiesta sull’Urbanistica a Milano: la Procura nella sta indagando anche per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e are ... Scrive msn.com

allarga inchiesta sull urbanisticaUrbanistica a Milano, un altro cantiere sotto inchiesta: indagati costruttori e progettisti di SerlioSette - Indagata anche Carla Barone, dirigente di Palazzo Marino ex responsabile dello Sportello unico edilizia di Milano ... Come scrive fanpage.it

Inchieste immobiliari: tutti i ricavi, utili e nomi degli affari contestati dalla procura di Milano - La mappa dei numeri di bilancio aggiornati dei palazzi finiti al centro delle inchieste sull'edilizia. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Allarga Inchiesta Sull Urbanistica