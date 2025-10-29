shakira e the weeknd si uniscono al fifa global citizen education fund

Shakira e The Weeknd sono due dei numerosi grandi nomi che si uniranno al comitato consultivo del FIFA Global Citizen Education Fund in vista della Coppa del Mondo di calcio del prossimo anno che si terrà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Secondo un comunicato pubblicato lo scorso 27 ottobre, la superstar della musica latina e l’ hitmaker canadese collaboreranno con gli altri membri del consiglio Ivanka Trump, Hugh Jackman, Gianni Infantino, Hugh Evans e Serena Williams oltre ad altre figure di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e degli affari, per supervisionare gli sforzi del fondo volti a rendere l’istruzione più accessibile in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

