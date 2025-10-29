SGR del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Veronica Tibiletti confermata nel Cda

È stata confermata per il suo secondo mandato consecutivo la Prof.ssa Veronica Tibiletti, nominata per la prima volta consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della SGR del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti nel luglio 2023 e riconfermata lo scorso 22 ottobre.L’assemblea degli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

