Sgarbi la figlia chiede di sostituire la giudice | Pensa ai media e non alla salute di mio padre
Il mandato al suo avvocato dopo l’udienza al tribunale civile per decidere sull’amministratore di sostegno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
La giudice si prende 15 giorni per decidere sul tutore legale per Sgarbi, mentre fuori dal tribunale si protesta contro la figlia
Sgarbi in tribunale, la figlia Evelina e la richiesta di un amministratore di sostegno: «Qui per fare gli interessi di mio padre»
Vittorio Sgarbi in tribunale: la figlia chiede un amministratore di sostegno, la decisione del giudice - Vittorio Sgarbi, tribunale e famiglia: la battaglia legale sulla nomina di un amministratore di sostegno.
Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un tutore per il padre: il giudice rinvia la decisione - Udienza a porte chiuse al tribunale civile di Roma sulla richiesta della figlia di nominare un amministratore di sostegno per il critico d'arte e presidente del Mart.
Caso Sgarbi, l'avvocato di Evelina prima dell'udienza sull'amministratore di sostegno: "Qui per tutelare l'uomo" - Oggi, martedì 28 ottobre, si tiene a Roma l'udienza al Tribunale Civile di Roma per la nomina dell'amministratore per Vittorio Sgarbi ...