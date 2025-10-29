sfumature ramate e color zucca per i pumpkin spice hair la nuova tendenza colore dalle sfumature nuance calde come emma stone e pamela andersonv

L ’autunno è ufficialmente in corso ed ecco che, dal fronte capelli, scatta l’irresistibile voglia di rinnovare il colore, abbracciando sfumature calde e colori a effetto comfort. Così, arrivano i Pumpkin Spice Hair, una nuance vibrante e sofisticata che mixa sfumature rame che ricordano la polpa della zucca. A riproporre la tendenza sui social ci hanno pensato le attrici Emma Stone e Pamela Anderson, perfette interpreti del Pumpkin Spice Hair. Il risultato? Un cambio hair look che sa di spezie, zucca, foliage e magia. Passione capelli rossi: le tonalità da copiare alle star X Pumpkin Spice Hair, come portare questo colore di capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

