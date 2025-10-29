Sfratto del centro ecologico sul viale delle Industrie | il comune deve pagare

Spetterà al comune di Monza il pagamento delle spese legali in merito alla sentenza Cem, il Centro ecologico monzese che gestisce un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi sul viale delle Industrie e sul cui terreno dovrebbe sorgere un hub per gli archivi. A marzo il Tar ha infatti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Dopo lo sfratto in via Michelino, Bologna Ci Piace e Al Centro Bologna accusano il Comune di Bologna: «La politica locale doveva tutelare la famiglia sfrattata, non arrivare a questo punto». Vai su Facebook

Al via sfratto centro sociale Leoncavallo a Milano - La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Scrive ansa.it

Leoncavallo, al via lo sfratto del centro sociale. Nei giorni scorsi la raccolta fondi «per resistere» firmata dall'Anpi - La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto, che era stato rinviato numerose volte. Secondo leggo.it

Milano, sgomberato Leoncavallo. Piantedosi: "Stop a stagione di illegalità" - Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari ... Riporta tg24.sky.it