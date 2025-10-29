Settima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna cade a Kaunas Milano si arrende al Barcellona

Sport.periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima giornata basket Eurolega 20252026 si rivela amara per le due italiane: la Virtus viene sconfitta a Kaunas dal Zalgiris per 86-65, incassando il terzo ko; l’Olimpia viene piegata dal Barcellona per 74-72, registrando la quinta sconfitta continentale. SETTIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 86-65 Nulla da fare per i felsinei che escono sconfitte da Kaunas. Primo tempo difficile per gli ospiti, 25 punti subiti e solo 11 segnati. Dopo la prima pausa breve, Bologna si risveglia grazie alle triple consecutive di Taylor. Si va all’intervallo lungo con i lituani avanti di nove. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

settima giornata basket eurolega 2025 2026 bologna cade a kaunas milano si arrende al barcellona

© Sport.periodicodaily.com - Settima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna cade a Kaunas, Milano si arrende al Barcellona

Altri contenuti sullo stesso argomento

settima giornata basket eurolegaEuroLega, 7ª giornata: L’Efes di Cordinier espugna Parigi. Stella Rossa a tutta velocità, crollo Fenerbahçe e Real Madrid a Valencia e Monaco - Settima giornata di EuroLega ricca di numerose partite interessanti. Scrive basketinside.com

settima giornata basket eurolegaEuroLeague - L'Anadolu Efes viene via da Parigi con due punti preziosi - Nella settima giornata di Eurolega, l’Anadolu Efes ha conquistato un’importante vittoria esterna battendo il Paris Basketball per 80- pianetabasket.com scrive

settima giornata basket eurolegaBasket, l’Olimpia Milano va a Barcellona per ritrovare la vittoria - Settimana da doppio turno di Eurolega e la settima giornata vede l’EA7 Emporio Armani Milano andrà ospite a Barcellona per una sfida durissima. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Settima Giornata Basket Eurolega