Settima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna cade a Kaunas Milano si arrende al Barcellona
La settima giornata basket Eurolega 20252026 si rivela amara per le due italiane: la Virtus viene sconfitta a Kaunas dal Zalgiris per 86-65, incassando il terzo ko; l’Olimpia viene piegata dal Barcellona per 74-72, registrando la quinta sconfitta continentale. SETTIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 86-65 Nulla da fare per i felsinei che escono sconfitte da Kaunas. Primo tempo difficile per gli ospiti, 25 punti subiti e solo 11 segnati. Dopo la prima pausa breve, Bologna si risveglia grazie alle triple consecutive di Taylor. Si va all’intervallo lungo con i lituani avanti di nove. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
