Sette carte tre telefoni e soldi in quattro valute | fermato nella metro A

Roma, 29 ottobre 2025 – I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, con il supporto dei Carabinieri dell’8° Reggimento Lazio e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio coordinato di controllo ad del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’attività è di due persone arrestate e di una denunciata alla Procura della Repubblica. Sulla banchina della metropolitana Ottaviano, della linea A, i carabinieri hanno arrestato per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione, un cittadino del Perù di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre stava effettuando una transazione con un sistema POS portatile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it