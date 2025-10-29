Per comprendere a fondo l’identità e il percorso di Latorre, uno dei nomi più rilevanti della sartoria italiana, è disponibile su YouTube un documentario realizzato in occasione del 60esimo anniversario dell’azienda. Il cortometraggio, prodotto da Frigobar Production, ripercorre le tappe fondamentali di una storia imprenditoriale che affonda le proprie radici nella tradizione artigianale del Sud Italia. Il racconto parte da Michele Latorre, fondatore della sartoria, che a soli 9 anni inizia a lavorare in una piccola bottega di confezioni. A 22 anni, trasforma quella passione in una professione e, nel 1965, apre il suo primo laboratorio a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sessant’anni di eccellenza sartoriale