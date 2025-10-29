Sessant’anni di eccellenza sartoriale

Gqitalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per comprendere a fondo l’identità e il percorso di Latorre, uno dei nomi più rilevanti della sartoria italiana, è disponibile su YouTube un documentario realizzato in occasione del 60esimo  anniversario dell’azienda. Il cortometraggio, prodotto da Frigobar Production, ripercorre le tappe fondamentali di una storia imprenditoriale che affonda le proprie radici nella tradizione artigianale del Sud Italia. Il racconto parte da Michele Latorre, fondatore della sartoria, che a soli 9 anni inizia a lavorare in una piccola bottega di confezioni. A 22 anni, trasforma quella passione in una professione e, nel 1965, apre il suo primo laboratorio a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

sessant8217anni di eccellenza sartoriale

© Gqitalia.it - Sessant’anni di eccellenza sartoriale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Sartoria napoletana eccellenza mondiale che offre opportunità di lavoro ai giovani» - «Napoli offre tante opportunità ai giovani che vogliono emergere nel mondo della vera sartoria artigianale napoletana, che è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, come dimostra la prestigiosa ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sessant8217anni Eccellenza Sartoriale