Servizio Prontobus nell' ara sud di Modena boom di prenotazioni con l’app
Sono sempre di più gli utenti che prenotano le corse del Prontobus con un click, direttamente dal proprio smartphone: oltre il 63% dei 2.000 viaggiatori registrati tra giugno 2025 e ottobre. Dal 20 giugno, giorno del lancio, le prenotazioni complessive sono aumentate del 50% rispetto allo stesso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Daniele Stefanucci era in servizio su un autobus lungo la linea Fiuggi Anagni. L’uomo è il segretario di Fdi ad Acuto, in provincia di Frosinone Vai su Facebook