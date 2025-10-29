Servizio Prontobus nell' ara sud di Modena boom di prenotazioni con l’app

Modenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sempre di più gli utenti che prenotano le corse del Prontobus con un click, direttamente dal proprio smartphone: oltre il 63% dei 2.000 viaggiatori registrati tra giugno 2025 e ottobre. Dal 20 giugno, giorno del lancio, le prenotazioni complessive sono aumentate del 50% rispetto allo stesso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

