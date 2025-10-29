Servizi sicurezza e sanità Svolta digitale a ’tre anelli’

Una partnership da tre milioni di euro proietta la Città metropolitana di Milano verso il futuro digitale, in vista dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L’accordo firmato con Open Fiber vuol rappresentare una svolta strategica per le infrastrutture di telecomunicazione del territorio, grazie alla posa di una rete in fibra ottica su infrastrutture condivise tra ente pubblico e azienda privata. L’investimento è pensato non solo per garantire le migliori prestazioni durante l’evento olimpico, ma per lasciare un’eredità tecnologica duratura all’intera area metropolitana. Open Fiber realizzerà una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) ad altissima velocità, per offrire servizi di ultima generazione a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

