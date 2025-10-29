Servizi sanitari spostati | Riportare Cup e prelievi

"Perché non avete trovato un’alternativa in tempo?" è la domanda del pubblico che ha infiammato l’incontro con i vertici dell’ Ast Macerata dopo la dislocazione degli ambulatori del distretto sanitario di viale Italia, interessato dai lavori di riqualificazione del Pnrr. Il prossimo anno sorgerà la nuova Casa e Ospedale di Comunità, intanto però il Cup è andato a Piediripa, e il punto prelievi è finito al laboratorio privato accreditato "Croce Bianca" con sedi a Mogliano e Petriolo. "Non abbiamo trovato alternative – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli – nonostante l’avviso dell’Ast di maggio per cercare dei locali idonei a Corridonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizi sanitari spostati: "Riportare Cup e prelievi"

