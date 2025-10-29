Servizi Cimiteriali di Avellino smentisce le voci su aumenti delle tariffe
Tempo di lettura: 2 minuti La società Servizi Cimiteriali di Avellino Scarl, concessionaria del Comune di Avellino per i servizi cimiteriali e la gestione dell’illuminazione votiva presso i cimiteri di Avellino e Bellizzi Irpino, tiene a chiarire con fermezza e trasparenza la situazione relativa alle tariffe dell’illuminazione votiva perpetua e occasionale, oggetto di recenti e infondate speculazioni circolanti su alcuni canali social. Da quando la società ha assunto direttamente la gestione del servizio – a partire dall’anno 2022 – non è stato applicato né formulato alcun tipo di aumento alle utenze delle luci votive, né per le occasionali, né per le perpetue. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
