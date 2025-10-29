Serie C | Livorno in crisi ma la società conferma il tecnico Formisano

Malgrado la brutta sconfitta di Perugia, la settima in undici partite di campionato, Alessandro Formisano rimane al suo posto. La società, infatti, ha deciso di rinnovare la fiducia nei confronti del tecnico, la cui panchina, in queste settimane, ha più volte vacillato. In casa amaranto, quindi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

