Serie B Spezia-Padova | le probabili formazioni della 10ªgiornata le ultime news delle due squadre

Sotto con lo Spezia. Il Padova di Andreoletti, nel secondo turno infrasettimanale di campionato e valido per la 10ªgiornata, è atteso dalla trasferta del Picco di La Spezia. Gara non semplice, per almeno tre motivi. La caratura dell'avversario in primis. Non più tardi di 5 mesi fa gli uomini di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sconfitta in Toscana per lo Spezia Basket Club in Serie B Interregionale contro Virtus Siena di Coach Evangelisti ? In esclusiva su Liguria a Spicchi le parole di Gabriele Ricci, coach dei Bianconeri ? #comenonlavetemailetta | #liguriaaspicchi | #NVMNe Vai su Facebook

Incubo Spezia: dalla Serie A sfiorata all'ultimo posto in classifica - X Vai su X

Spezia-Padova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. Come scrive sport.virgilio.it

Serie B, Spezia-Padova: le aquile per sfatare il Picco, veneti continuare a stupire - Cercano conferme Spezia e Padova di fronte questa sera a Picco per la 10^ giornata del torneo di serie BKT. Segnala tuttomercatoweb.com

Pronostico Spezia-Padova: il merito è della società - Padova è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si legge su ilveggente.it