Serie B Spezia-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo il pari contro lo Spezia nella 10ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2) Fortin 7; Belli 5 (dal 30' s.t. Faedo 6), Sgarbi 6, Perrotta 5; Favale 5,5 (dal 10' s.t. Capelli 6), Fusi 5,5 (dal 10' s.t. Varas 6), Crisetig 5,5 (dal 23' s.t. Harder 6). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
