Serie B risultati decima giornata | crisi Palermo e ko del Modena
Roma, 28 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale ricco di sorprese, a partire dalla sconfitta del Modena nel derby emiliano contro la Reggiana. Gli uomini di Sottil, infatti, incassano la prima sconfitta in campionato per mano di Bozzolan e permettono alle inseguitrici di avvicinarsi alla vetta: Monza e Cesena ora sono a -1. I biancorossi vincono il big match contro il Palermo con un netto 3-0 e centrano la quarta vittoria consecutiva, mentre Shpendi e Berti trascinano i bianconeri al successo contro la Carrarese. Torna alla vittoria anche il Frosinone, che supera l'Entella con un rotondo 4-0 e si porta a -3 dalla prima piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
