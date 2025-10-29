Serie B | cade la capolista Modena tris Monza a Palermo pari Empoli-Samp e Pescara-Sampdoria

2025-10-28 22:37:00 Fermi tutti! Prende il via la decima giornata di Serie B con le vittorie pesanti di Reggiana e Monza, rispettivamente contro Modena e Palermo. 1-1 tra Empoli e Sampdoria e tra Pescara e Avellino. Poker del Frosinone, vince il Cesena. Nelle prime sei partite valide per la decima giornata di Serie B, giocate stasera, non sono mancati i colpi di scena. La Reggiana, pur condizionata da numerose assenze, è riuscita a imporsi contro la capolista Modena con una rete di Bozzolan al 17’, lasciando così spazio alle rivali nella lotta al vertice. Ne hanno approfittato il Cesena, vittorioso 2-1 sulla Carrarese grazie ai goal di Shpendi al 34’ e Berti al 53’, e il Monza, autore di un convincente 3-0 sul Palermo al Barbera con firme di Mota al 39’, Izzo al 50’ e Azzi nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com