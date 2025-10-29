Serie A1 La Uyba ha un nuovo presidente Saini nel segno della continuità

La Uyba va a Scandicci con un nuovo presidente. Impegno esterno, sempre stasera, anche per la Volley Bergamo, impegnata in casa di Vallefoglia, mentre la Numia Vero Volley Milano domani farà visita domani sera a Perugia. Ma la notizia della settimana, peraltro già nell’aria da qualche tempo, è il passaggio di testimone alla guida della Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio dove Andrea Saini, amministratore delegato di Laica, ha preso il posto di Giuseppe Pirola, ai vertici della società di Viale Gabardi dal lontano 2014. Quella di Saini, affiancato nel board da Roberto Simonini (ad di Eurotek) e da Amedeo Fontana (ad di Co-Bit), alla presidenza della prestigiosa società bustocca è una scelta che va nel segno della continuità ma anche della crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

