Serie A pareggio per Atalanta-Milan | il Diavolo va a 18 punti la Dea sale a 13

Liberoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta e Milan hanno pareggiato 1-1 a Bergamo nella gara valida per la nona giornata di serie A. Rossoneri in vantaggio con Ricci al 4', pareggio di Lookman al 35'. Il Diavolo sale a 18 punti e raggiunge la Roma, La Dea va a 13 punti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

