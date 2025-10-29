Serie A oggi Juve-Udinese e Roma-Parma – Le partite in diretta
(Adnkronos) – Torna la Serie A con il turno infrasettimanale. Oggi, mercoledì 29 ottobre, si giocano alle 18:30 Juve-Udinese e Roma-Parma. Dove vedere le partite? Juventus-Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. Anche Roma-Parma è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E per la serie Paste al forno Oggi cannelloni… ma di crêpes Le Ricette di Gessica Per le crepes (8 pz): Mescolate insieme: 350 ml di latte, 2 uova, 150 g farina 00 setacciata e 1 pz di sale. Dovete ottenere una pastella senza grumi. Al termine fatela rip Vai su Facebook
Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE - Dopo l'esonero di Tudor e in attesa di Spalletti i bianconeri ospitano i friulani allo Stadium nel match infrasettimanale di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo tre sconfitte consecutive, che hanno portato all'esonero di Tudor, la Juventus ospita allo Stadium l'Udinese. Segnala sport.sky.it
Juventus-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Staccata la spina alla gestione Tudor, i bianconeri affrontano i friulani allo Stadium guidati da Brambilla. Lo riporta tuttosport.com