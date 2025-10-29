Serie A non solo Tudor | salta un’altra panchina

Dopo l’esonero di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, la Serie A si prepara a un altro scossone: salta un’altra panchina nel campionato maggiore. La Juventus ha deciso di cambiare rotta, ponendo fine all’esperienza di Igor Tudor dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Lazio. Il ko dell’Olimpico è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una stagione sempre più deludente, segnata da otto gare senza vittorie tra campionato e coppe e da una squadra incapace di ritrovare gioco e identità. L’allenatore croato lascia la panchina bianconera dopo appena sette mesi, con un bilancio negativo e un ambiente ormai logorato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Serie A, non solo Tudor: salta un’altra panchina

