Serie A – La Roma vince e raggiunge il Napoli in vetta Vlahovic trascina la Juve
La squadra giallorossa trascina il Napoli in vetta alla classifica. Ok il Como e vince anche la Juventus nonostante il cambio tecnico. Tre vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale pomeridiano con la Roma che soffre ma continua a vincere e batte di misura un buon Parma. Decidono le reti di Mario Hermoso e di un redivivo Dovbyk mentre nel finale agli ospiti non basta la rete di Circati. Preoccupazione per l’infortunio di Ferguson, uscito dopo pochi minuti di gioco ma si sono giocate altre due interessanti gare. Non solo Roma, vincono anche Juve e Como. Vittoria di misura per la Roma ed anche per la Juve che – in attesa di Spalletti – riparte da una buona vittoria contro l’Udinese, capace di lottare fino alla fine. 🔗 Leggi su Sportface.it
Serie A, dopo 45' Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Alle 20.45 Fiorentina-Inter Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-nona-giornata-20 Vai su Facebook
? SERIE A 7^ GIORNATA #ASRomaClubVerona #RCV #ASRoma #ASR #SerieA - X Vai su X
La Roma vince ancora: agganciato il Napoli in testa. Como show, tris al Verona e zona Champions - 1 il Parma all'Olimpico nel turno infrasettimanale. Scrive tuttosport.com
Serie A: la Roma vince, il Cagliari pareggia in rimonta. La classifica aggiornata: Milan terzo - Alla Roma, ospite del Sassuolo, basta un gol di Dybala al minuto 16 per portare a casa i tre punti e guadagnare la testa della classifica insieme al Napoli. Segnala milannews.it
Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino - 0 e ritrovando tre punti preziosi che la riportano in vetta alla classifica insieme al Napoli. Da rtl.it