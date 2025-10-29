Serie A – La Roma vince e raggiunge il Napoli in vetta Vlahovic trascina la Juve

La squadra giallorossa trascina il Napoli in vetta alla classifica. Ok il Como e vince anche la Juventus nonostante il cambio tecnico. Tre vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale pomeridiano con la Roma che soffre ma continua a vincere e batte di misura un buon Parma. Decidono le reti di Mario Hermoso e di un redivivo Dovbyk mentre nel finale agli ospiti non basta la rete di Circati. Preoccupazione per l’infortunio di Ferguson, uscito dopo pochi minuti di gioco ma si sono giocate altre due interessanti gare. Non solo Roma, vincono anche Juve e Como. Vittoria di misura per la Roma ed anche per la Juve che – in attesa di Spalletti – riparte da una buona vittoria contro l’Udinese, capace di lottare fino alla fine. 🔗 Leggi su Sportface.it