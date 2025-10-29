Serie A la Lega valuta di anticipare l’orario delle partite serali
Come riporta il Corriere della Sera, la Lega Serie A valuta di anticipare le partite serali dalle 20:45 alle 20:00 per favorire il recupero dei giocatori e attirare più giovani allo stadio. L’ipotesi potrebbe essere già testata in questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, partite serali anticipate: ecco cosa succede - La Lega Serie A valuta l’anticipo delle partite serali alle ore 20. Segnala newsmondo.it
Pressing della Lega Serie A su DAZN per anticipare le partite alle 20:00 - La Lega Serie A, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, starebbe facendo pressioni su DAZN, il licenziatario dei diritti televisivi del campionato italiano, con la speranza di riuscire ... Come scrive firenzeviola.it
Serie A, Simonelli spinge per anticipare il posticipo alle 20, DAZN valuta esperimento pilota - Una vera e propria rivoluzione delle abitudini, mascherata da una semplice anticipazione di tre quar... Come scrive digital-news.it