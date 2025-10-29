Serie A la classifica degli allenatori più pagati con l’arrivo di Spalletti La posizione di Chivu
Inter News 24 Serie A: ecco la classifica degli allenatori più pagati del campionato italiano. Spalletti si aggiunge alla lista dopo l’accordo con la Juventus. È arrivato il primo esonero della Serie A 202526. La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor, affidando la panchina a Luciano Spalletti, che torna ad allenare un club italiano dopo la parentesi con la Nazionale. Per l’ex tecnico di Inter, Roma e Napoli si tratta di un ritorno di grande prestigio, con l’obiettivo immediato di rilanciare una squadra in difficoltà e riportarla in zona Champions League. Il ritorno di Spalletti in Serie A dopo la parentesi azzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Telesveva. . SERIE D | Quanto è bello (ora) il Gravina di Nicola Ragno: dieci punti nelle ultime quattro partite. Murgiani nella parte sinistra della classifica. E domenica arriva la Sarnese al "Vicino" #gravina #sport Vai su Facebook
La classifica dopo le prima giornata di Serie A @UnipolCorporate: in che posizione si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Serie A, la classifica degli allenatori di TMW: ultimo posto per Pioli - 2, la Fiorentina non ha ancora centranto la prima vittoria in campionato, continuando ad occupare ... Come scrive firenzeviola.it
Serie A, la classifica degli allenatori dopo 4 giornate: terzetto al comando - Completata la 4ª giornata di Serie A, andiamo a vedere qual è la situazione relativa agli allenatori. Si legge su tuttomercatoweb.com
Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti - Non solo i calciatori, il viaggio all'interno del mondo del monte ingaggi della Serie A nel quale vi sta accompagnando da qualche ora TMW c'è spazio anche per un'analisi relativa agli stipendi degli ... Da m.tuttomercatoweb.com