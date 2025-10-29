Serie A la classifica degli allenatori più pagati con l’arrivo di Spalletti La posizione di Chivu

Inter News 24 Serie A: ecco la classifica degli allenatori più pagati del campionato italiano. Spalletti si aggiunge alla lista dopo l’accordo con la Juventus. È arrivato il primo esonero della Serie A 202526. La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor, affidando la panchina a Luciano Spalletti, che torna ad allenare un club italiano dopo la parentesi con la Nazionale. Per l’ex tecnico di Inter, Roma e Napoli si tratta di un ritorno di grande prestigio, con l’obiettivo immediato di rilanciare una squadra in difficoltà e riportarla in zona Champions League. Il ritorno di Spalletti in Serie A dopo la parentesi azzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

