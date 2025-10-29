Serie A Juventus-Udinese 3-1 | successo dei bianconeri aspettando Spalletti

La Juventus ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive battendo 3-1 all’Allianz Stadium l’Udinese nel match valido per la nona giornata di Serie A. Vlahovic sblocca il risultato al 4? su calcio di rigore, Zaniolo pareggia i conti subito prima dell’intervallo. Nella ripresa, al 22?, Gatti riporta avanti i bianconeri, guidati in panchina dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla aspettando l’arrivo di Luciano Spalletti. In pieno recupero, ancora su rigore, Yildiz firma il tris del definitivo 3-1. La Juve sale così a 15 punti in classifica, agganciando la zona Europa, mentre l’Udinese rimane ferma a quota 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Udinese 3-1: successo dei bianconeri aspettando Spalletti

Argomenti simili trattati di recente

Serie A 2025/2026, oggi sei partite: in campo Roma, Juventus e Inter. Orari e dove vederle in tv Vai su Facebook

Serie A, 7ª giornata: Como-Juventus 2-0, primo KO per Tudor - X Vai su X

Juventus – Udinese 3-1 cronaca e highlights: la Signora torna finalmente alla vittoria! – VIDEO - Udinese cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it scrive

Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Come scrive sport.sky.it

Juventus-Udinese 3-1: video, gol e highlights - La squadra bianconera, guidata da Brambilla dopo l'esonero di Tudor, torna alla vittoria dopo 8 partite: allo Stadium termina 3- Secondo sport.sky.it