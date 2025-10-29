Serie A Juventus-Udinese 3-1 Bianconeri incontenibili | gol e highlights

Torinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus torna finalmente a sorridere. Dopo tre sconfitte consecutive e l’esonero di Igor Tudor, l’esordio di Marco Brambilla sulla panchina bianconera coincide con una vittoria netta e convincente: 3-1 all’Udinese, in una serata che segna una possibile svolta nella stagione juventina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

