Serie A | Juve riecco i tre punti e Vlahovic Tris del Como al Verona la Roma supera il Parma e primeggia

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JUVENTUS-UDINESE 3-1 Marcatori: 5'pt Vlahovic (rig), 46'pt Zaniolo, 22'st Gatti, 51'st Yildiz (rig). JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Gatti 6.5, Kelly 6; Cambiaso 6.5, McKennie 6, Locatelli 6, Kostic 5.5 (44' Rugani sv); Yildiz 6.5; Openda 6 (32'st David sv), Vlahovic 7 (44'st Koopmeiners sv). In panchina: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

