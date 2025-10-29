Serie A Inter-Fiorentina 3-0 i nerazzurri agganciano il Milan

L’Inter travolge 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A e affianca il Milan al secondo posto in classifica con 18 punti, a meno tre dalla coppia Napoli-Roma in vetta. A San Siro dopo un primo tempo equilibrato i nerazzurri sbloccano il risultato al 21? della ripresa con Calhanoglu, per poi raddoppiare cinque minuti più tardi con la prima rete in nerazzurro di Sucic, che si libera elegantemente in area e batte De Gea. Nel finale, al 43?, ancora Calhanoglu cala il tris su calcio di rigore. La Fiorentina resta così al penultimo posto in classifica con 4 punti e ancora zero vittorie in campionato: la posizione in panchina di Stefano Pioli è sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

